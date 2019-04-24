МАЙСТРИ КРАФТУ

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На початку 60-х років XX століття у Лондоні пристрасть до швидкості та прагнення самовиразитися породили так званих "кафе рейсерів". Цей термін виник серед байкерів, які, збираючись у пабах і кав'ярнях, задля розваги влаштовували собі оригінальні змагання – "перегони під музику".
Учасники таких змагань повинні були здолати відстань від кафе до узгодженої точки та назад. Щоправда, обов'язковою умовою було встигнути повернутися, поки лунає пісня в музичному автоматі.
Ця британська моторомантика з її філософією вільного руху власне й стала частиною концепції Rider 1991 – дизайнерського наручного годинника. У його основу лягли захоплення культом 60-х, атмосфера і стилістика "кафе рейсерів". А деталі, дрібні механізми та оздоблення пристрою повторюють обриси мотоциклів – чіткі, але згладжені краї, а також поєднання брунатної шкіри та чорного матового металу.
Крім того, з естетикою епохи "кафе рейсерів" перегукуються мініатюрні ромбоподібні зарубки з натяком на мотоциклетну ручку газу та циферблат, який нагадує спідометр. А головний акцент Rider 1991 – це заглиблена у корпус заводна голівка, завдяки чому годинник вільно рухається на зап'ясті, не натираючи руку.
Авторами такого першого крафтового годинника виступили українські майстри – засновники проекту авторських годинників ZAVOD Андрій Кравчук і Ольга Кучмеєва та львівські дизайнери Назар Малець і Роман Гев'юк. Цих годинникарів-ентузіастів і однодумців зібрала за одним столом і звела докупи спільна любов до якісних годинників, а також непереборне бажання матеріалізувати своє уявлення про красу та час.
Філософія, яку прагнуть донести творці крафту, є закладеною як у самій назві Rider, що означає "наїзник", "мандрівник", так і у цифрах 1991, які символізують рік здобуття Україною незалежності та дату початку її самобутнього руху в історії.
На їхнє переконання, цей годинник створено для вільних і незалежних, а також тих, хто цінує вишуканість і воліє підкреслити власну індивідуальність.