МАЙСТРИ КРАФТУ

Команда Rider 1991

На початку 60-х років XX століття у Лондоні пристрасть до швидкості та прагнення самовиразитися породили так званих "кафе рейсерів". Цей термін виник серед байкерів, які, збираючись у пабах і кав'ярнях, задля розваги влаштовували собі оригінальні змагання – "перегони під музику".

Як пристрасть до швидкості перетворилась на культуру

Учасники таких змагань повинні були здолати відстань від кафе до узгодженої точки та назад. Щоправда, обов'язковою умовою було встигнути повернутися, поки лунає пісня в музичному автоматі.

Що таке Rider 1991 і у чому полягає його концепція

Ця британська моторомантика з її філософією вільного руху власне й стала частиною концепції Rider 1991 – дизайнерського наручного годинника. У його основу лягли захоплення культом 60-х, атмосфера і стилістика "кафе рейсерів". А деталі, дрібні механізми та оздоблення пристрою повторюють обриси мотоциклів – чіткі, але згладжені краї, а також поєднання брунатної шкіри та чорного матового металу.

Крім того, з естетикою епохи "кафе рейсерів" перегукуються мініатюрні ромбоподібні зарубки з натяком на мотоциклетну ручку газу та циферблат, який нагадує спідометр. А головний акцент Rider 1991 – це заглиблена у корпус заводна голівка, завдяки чому годинник вільно рухається на зап'ясті, не натираючи руку.

Творці крафтового годинника Rider 1991: хто вони і яку філософію прагнуть донести

Авторами такого першого крафтового годинника виступили українські майстри – засновники проекту авторських годинників ZAVOD Андрій Кравчук і Ольга Кучмеєва та львівські дизайнери Назар Малець і Роман Гев'юк. Цих годинникарів-ентузіастів і однодумців зібрала за одним столом і звела докупи спільна любов до якісних годинників, а також непереборне бажання матеріалізувати своє уявлення про красу та час.

Філософія, яку прагнуть донести творці крафту, є закладеною як у самій назві Rider, що означає "наїзник", "мандрівник", так і у цифрах 1991, які символізують рік здобуття Україною незалежності та дату початку її самобутнього руху в історії.

На їхнє переконання, цей годинник створено для вільних і незалежних, а також тих, хто цінує вишуканість і воліє підкреслити власну індивідуальність.