МАЙСТРИ КРАФТУ

Максим Гавриленко

Окуляри, які пахнуть кавою. Ба більше – вони навіть виготовлені з кави. З кавових вичавків, які залишаються після приготування, скажімо, еспресо. А також з льону. Таких окулярів у світі не робить більше ніхто. Унікальну технологію придумав Максим Гавриленко, ентузіаст-винахідник із Київщини

Максим – оптик за фахом. Його батько – теж, і присвятив улюбленій роботі все життя. Син натомість вирішив підійти до справи нестандартно – натхненний сучасними тенденціями, він узяв собі за ціль створити екологічно чисті окуляри.

Оправи з екоматеріалу – як-от із зерен кави та льону – не засмічуватимуть планету. Вони, за словами винахідника, розкладаються щонайдовше 10 років і без шкоди для довкілля. Тоді як пластик може зберігатися в землі сотні, а то й тисячі років.

Над складниками для своїх оправ Максим експериментував добрих півроку: пробував розмарин, куркуму, лавровий лист. Та зупинився на каві.

Невеличку майстерню облаштував у гаражі. Там він робить заготовки: суміш з відходів кави та льону тиждень вимочує, після чого кладе під прес. Потім обробляє на цифровому верстаті відповідно до запрограмованого ескізу. І за лічені хвилини зі спресованої органічної маси народжується витончена форма окулярів.

А от далі майстер працює руками – шліфує, згладжує кути та нерівності, довершує у досконалість. Фінальний крок – вставити лінзи. Які – залежить від потреб клієнта.

Оправи з натуральних матеріалів – доволі міцні і в міру гнучкі, вони не бояться води і їх зручно носити. Такі окуляри не відрізнити від звичайних пластикових. Хіба що – за легким ароматом кави.

Стильний аксесуар першими оцінять модники, яким не байдужі проблеми довкілля і які прагнуть підкреслити свою індивідуальність.