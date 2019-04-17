МАЙСТРИ КРАФТУ

Анатолій Бойко

Його називають "волинським Фаберже". Витвори його рук і фантазії – мистецькі шедеври, філігранно точні і ювелірно вишукані. А ще й кожен зі своїм секретом. Дивишся – і не віриш, що в основі цього – звичайне яйце.

У які дива можна перетворити звичайнісіньке яйце

От, наприклад, яйце гуски, у якому всередині – яйце курки, а у тому – яйце перепілки. Але й усередині нього – теж секрет: іконка Божої Матері. Унікальний твір ручної роботи. Зрештою, як і всі шедеври Майстра.

Для оздоблення своїх творів Анатолій Бойко застосовує не лише благородні метали й дорогоцінне каміння, а й «енергетики». Наприклад, сердолік – за переказами, цей камінь здатен продовжувати життя.

Секрети своїх методів роботи Майстер не розкриває, адже розробив їх сам. Зізнається хіба, що в основі – натуральна шкаралупа, яку, виявляється, можна розтягнути вшестеро!

Є в експозиції Анатолія Бойка і практичні яйця-нічники, і портрети відомих українців – Нечуй-Левицького, Шевченка, Мазепи тощо, і різноманітна автентика.

Унікальний кожен твір, однак усіх о їх об'єднує дещо – делікатна і ювелірно точна праця.

Від сотень розбитих яєць до творця шедеврів

Анатолій Бойко – людина напрочуд талановита. Він малює, виконує різьбу на дереві і яєчній шкарлупі, в'яже гачком, вишиває, виготовляє вироби з очерету, лози й скла, виконує графіку з олівцем. Освоїв 17 технік народного мистецтва. А от техніку ковки сріблом по яєчній шкарлупі винайшов сам, і їй немає аналогів у світі.

Створювати оригінальні великодні яйця майстер почав, коли зрозумів, що звичайне писанкарство йому нецікаве. Пробував обробляти холодною порцеляною, оздоблювати біжутерією. Свердлити отвори в яйці намагався шуруповертами. Згадує, що перебив не один кошик яєць, поки досконало не опанував техніку.

Виготовлення одного шедевру потребує від кількох днів до місяця. Ескізів Майстер не робить, прикрашає свої роботи по-живому. Бо вже на початку роботи бачить результат: ідеї підказує уява.

Якщо робота з якимось яйцем "не пішла" – Майстер зупиняє її назавжди. На його думку, такий твір не має права на життя. Адже Анатолій Бойко звик гарантувати якість. Його роботи – на століття.

Саме за їхню досконалість і неповторність шедеври "волинського Фаберже" високо цінують по всьому світу.