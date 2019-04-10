МАЙСТРИ КРАФТУ

Мирослав Пуцентела

Він змушує дерево співати. Кожен витвір для майстра, наче рідна дитина – відмінний і унікальний. Таких "дітей" у маестро сотні, вони гармонійно й неповторно звучать на весь світ.

Майстра скрипкових справ Мирослава Пуцентелу називаються "українським Страдіварі". Адже він переймав тонкощі створення скрипок і віолончелей у знаменитих митців Кремонської школи на батьківщині великого скрипаля.

Пуцентела – професійний музикант та випускник Львівської консерваторії, чоловік досконало грає на скрипці та альті, об’їздив пів-Європи зі своїм оркестром. Та зрештою вирішив зосередитися саме на виготовленні музичних інструментів.

До зміни амплуа – з віртуоза гри на майстра-скрипаля – Мирослава підвело життя. Він не міг дивитися на те, як важко його учням грати на низькопробних фабричних інструментах.

Опановувати нове ремесло починав як самоук. Та коли усвідомив, що більшого з книжок вже не осягне, звернувся до визнаних маестро: подався вдосконалювати майстерність до Італії в Міжнародний інститут імені Антоніо Страдіварі.

Велику сцену майстрові замінила затишна майстерня. У ній він трудиться з ранку до пізнього вечора, повністю віддаючись творчості. Для нього це – не робота, а стиль життя. Кожен матеріал, поділився секретом Мирослав, звучить по-різному. Тож до вибору деревини майстер ставиться дуже прискіпливо. Спершу замовляв сировину в Італії, пізніше спробував карпатський явір, який виявився нічим не гіршим. Гриф робить із чорного дерева, верх — зі смереки.

Скрипки, віолончелі, альти – щоб цей шмат дерева зазвучав милозвучною музикою, потрібна титанічна праця рук і неабияка витримка. На виготовлення однієї скрипки у майстра йде приблизно три місяці, а робота над віолончеллю може зайняти й взагалі рік. Одним лише лаком інструмент треба покривати понад сотню разів. З цим допомагає дружина Наталія, також музикантка. Мистецтвом майстрування скрипок Мирослав "заразив" не лише її, а й дітей і навіть онуків.

У своєму прагненні до досконалості митець не збирається зупинятися: понад усе мріє створити ту єдину, найкращу скрипку – свою "королеву".

