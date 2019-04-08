МАЙСТРИ КРАФТУ

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По-дитячому мрійлива і цілеспрямована, ця мила і привітна рукодільниця зі Львова, наче казкова фея за порухом чарівної палички творить справжні дива своїми руками.
Чудесними її вироби називають самі клієнти. Майстриня ж ділиться секретом: у все, що не робить, вкладає часточку себе. Створені нею речі наповнені щирими емоціями. Іноді, каже, їх навіть шкода продавати.
Оксана Біленька – майстер декору і просто велика натхненниця. Її територія ніжності і краси – куточок для творчості і самореалізації.
Фантастичні єдинороги, святкові кошички й віночки, різноманітні прикраси для дому – в усьому відчувається душа творця, непідробність і неповторний почерк автора. Пастельні кольори і притаманна самій майстрині ніжність вирізняють її роботи з-поміж інших.
Оксана дуже вимоглива насамперед до себе – мірилом успіху для неї є задоволення від власного витвору. Головне, каже, – у цій справі не потрібен поспіх. Адже він псує творчість.
До вироблення персонального стилю ішла поступово. Її руки, жартує Оксана, ніколи не знали спокою, дівчині завжди хотілося щось робити. Чи то у школі, чи пізніше в коледжі декоративного мистецтва знаходила час між навчанням і сном, творила по ночах – спершу задля задоволення, відточувала майстерність.
Починала з дрібного: листівки ручної роботи, сережки з полімерної глини, трохи згодом спробувала весільний декор. Ось так, з часом, юнацьке захоплення переросло у, як вона називає, "творчий бізнес".
Я роблю те, що я обожнюю робити. Те, від чого я кайфую. І за це мені люди несуть гроші і стають в чергу. Це і є творчий бізнес,
– говорить майстриня.