МАЙСТРИ КРАФТУ

Оксана Біленька

По-дитячому мрійлива і цілеспрямована, ця мила і привітна рукодільниця зі Львова, наче казкова фея за порухом чарівної палички творить справжні дива своїми руками.

Чудесними її вироби називають самі клієнти. Майстриня ж ділиться секретом: у все, що не робить, вкладає часточку себе. Створені нею речі наповнені щирими емоціями. Іноді, каже, їх навіть шкода продавати.

Територія ніжності

Оксана Біленька – майстер декору і просто велика натхненниця. Її територія ніжності і краси – куточок для творчості і самореалізації.

Фантастичні єдинороги, святкові кошички й віночки, різноманітні прикраси для дому – в усьому відчувається душа творця, непідробність і неповторний почерк автора. Пастельні кольори і притаманна самій майстрині ніжність вирізняють її роботи з-поміж інших.

Оксана дуже вимоглива насамперед до себе – мірилом успіху для неї є задоволення від власного витвору. Головне, каже, – у цій справі не потрібен поспіх. Адже він псує творчість.

Творчий бізнес

До вироблення персонального стилю ішла поступово. Її руки, жартує Оксана, ніколи не знали спокою, дівчині завжди хотілося щось робити. Чи то у школі, чи пізніше в коледжі декоративного мистецтва знаходила час між навчанням і сном, творила по ночах – спершу задля задоволення, відточувала майстерність.

Починала з дрібного: листівки ручної роботи, сережки з полімерної глини, трохи згодом спробувала весільний декор. Ось так, з часом, юнацьке захоплення переросло у, як вона називає, "творчий бізнес".

Я роблю те, що я обожнюю робити. Те, від чого я кайфую. І за це мені люди несуть гроші і стають в чергу. Це і є творчий бізнес,

– говорить майстриня.