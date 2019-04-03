МАЙСТРИ КРАФТУ

Джеф де Бур

Якби уявити, що миші з котами змагалися в героїчних битвах у давнину, то вони, напевне, мусили б носити на собі броню. Джеф де Бур – майстер-ювелір із Калгарі, який знайшов свою нішу, а заразом і славу у незвичному занятті – створює обладунки для... котів та мишей.

Кіт-самурай, миша-гладіатор, кіт-лицар – образи для своїх робіт автор бере з історії. Перед цим досконало вивчає тему, щоб якомога правдоподібніше відтворити усі деталі спорядження давніх воїнів і передати його в мініатюрі у вигляді мишачих та котячих обладунків.

Майстер, якого більше не знайти

У своєму ремеслі Джеф, мабуть, один такий на весь світ. Його батько був майстром по металу, тож любов до цієї ювелірної справи хлопцеві передалася, вочевидь, з генами. Змалку іграшки йому замінив робочий інструмент. "Використовувати метал усюди, де тільки можна, а де не можна – взяти більший молот", – цю батькову науку Джеф засвоїв як табличку множення.

Срібло, бронза, мідь, латунь – канадський умілець не обмежує себе у виборі металу. Для оздоблення виробів використовує дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння, шкіру різної вичинки, дерево та інші натуральні матеріали.

Миші проти котів

Перші свої лати Джеф змайстрував для кота ще коли навчався у коледжі мистецтв як курсову роботу. Та враз йому спало на думку, що цим самим він порушив природний баланс. Тож щоб повернути гармонію у всесвіті, вирішив наділити обладунками ще й мишу.

Коли в майстра запитують, скільки часу забирає створення мишачої броні, той по-філософськи відповідає – 25 років. І це до певної міри правда. Адже, крім того, що досконало опанував ювелірну справу, Джеф скрупульозно вивчав історію зброї, зібрав велику бібліотеку на цю тему.

Крихітні обладунки – унікальні

Сам процес виготовлення крихітної мишачої броні займає у ювеліра від кількох днів до тижня. На обладунки для кота іде ще більше – іноді й цілий місяць тонкої трудомісткої роботи.

Кожен комплект – унікальний. Створити два однакових, навіть якщо макет той самий, майже неможливо, оскільки кожну окрему деталь майстер виковує вручну.

Ювелірна вишуканість. Історична точність. Авторська неповторність. Роботи Джефа де Бура – це не просто ефектні прикраси для інтер'єру. Це витвори мистецтва, і навіть більше – реальні бойові обладунки. Варто лиш дати трохи волі своїй уяві.