МАЙСТРИ КРАФТУ

Іван Стецюк

Іван Стецюк з Івано-Франківщини виготовляє ексклюзивні меблі, які не знайдеш у першому-ліпшому меблевому магазині. Та й на автобазарі навряд чи купиш. Хлопець, який ще змалку захоплювався автомобілями й всім, що з ними пов’язано, тепер за допомогою уяви втілює найсміливіші ідеї у життя.

Про хобі всього життя

Хлопець реалізує свою пристрасть у доволі несподіваний спосіб. Радіофізик за освітою, реставратор антикваріату за фахом, дає нове життя старим поношеним деталям. Відтак те, що інші вважають мотлохом і викидають на брухт, умілець перетворює на вишукані дизайнерські витвори, першокласні авторські речі ручної роботи.

Про перший виріб

Автомобільні диски, двигуни з поршнями, навіть металеві бочки з-під моторного мастила, – зусиллями майстра отримують свіжий блиск і нове, геть відмінне, застосування.

Перший столик я зробив з диска, який знайшов на одному з СТО Франківська, він був тільки один, шалено рідкісний, дорогий і красивий. Один диск нікому не потрібен, окрім мене. Деталі для своїх виробів вишукую в інтернеті, або ж купую на авторотах,

– розповів Іван.

Робота кропітка і затратна в часі. На один такий стілець чи столик може йти кілька днів, а то й тижнів, старанної праці. Майстер зізнався, що найважче – відчистити потьмянілі деталі, натерти їх так, щоб вони знову блищали.

Про натхнення

Іван сказав, що його неабияк надихають старі автомобілі, з цікавим, навіть трохи грубуватим дизайном.

Я бачу щось класне, старе, автентичне. І хочеться його доопрацювати, щоб люди його використовували. Щоб воно просто не припадало пилюкою,

– наголосив майстер.

Дизайнеру подобається сам творчий процес, також щонеділі він їздить на автобазар у пошуку цікавих деталей від старих автомобілів.

Про застосування унікальних меблей

Пилюкою речі франківського умільця ніколи не припадуть. Шанувальників його робіт вистачає: це й автолюбителі, і просто мисливці за ексклюзивом, а також щирі поціновувачі неповторного авторського стилю.

Таке визнання для Івана Стецюка є великим стимул, щоб творити, скеровувати свою енергію у цю цікаву справу.

Я направляю енергію в цю цікаву справу, і мені приємно, що комусь подобається моє бачення прекрасного,

– зазначив Стецюк.

Наразі хлопець активно шукає нові ідеї для виробів, а також починає співпрацювати з українськими та закордонними дизайнерами.