МАЙСТРИ КРАФТУ

Люк Тоуен

Крихітні будиночки, мізерні вулички і дороги з такими ж мініатюрними людьми та машинами на них, ліси, озера, ріки – усе як на долоні. Десь таким Люк Тоуен бачить цей світ з висоти пташиного польоту. І таким намагається його відтворити у найдрібніших деталях.



Удень він – пілот літака, вночі – майстер моделювання. Цей австралійський умілець будує дивовижні "маленькі світи", які вражають своєю реалістичністю.

Масштаби малі, робота серйозна

Ідеї для мініатюр підказує багата уява. Тематика робіт найрізноманітніша – від підземних золоторудних копалень до мультиплікаційних сюжетів. Та особливу слабкість майстер відчуває до залізниць.

До своєї дріб’язкової праці Люк підходить з усією серйозністю: ретельно підбирає реманент, продумує дизайн, з математичною точністю вимірює кожну фігурку, кожен елемент, щоб ті чітко відповідали масштабам.

У фокусі – ландшафт

Далі майстер переходить до наступного етапу – виготовлення. Графить контури майбутнього макету на плиті пінопласту. Вирізає з нього основу. Наносить характерну ґрунтовку залежно від особливостей місцевості, яку прагне відтворити: посипає землею, наповнює ріки-озера своєрідним желе, розфарбовує дороги, не забуваючи навіть про розмітку.

Якимись конкретними матеріалами і засобами не обмежується: клей, монтажна піна, навіть мийні засоби – усе стане у нагоді.

Під рукою завжди камера

Увесь процес майстер мініатюр знімає на відео. Він може годинами просиджувати за улюбленим заняттям, не шкодуючи ні часу, ні грошей. При цьому детально оповідає і коментує кожен свій крок.

Робить це не лише, щоб поділитися секретами і заохотити до моделювання інших, а й для самого себе. Захопившись, каже, і сам не завжди потім може відтворити по пам'яті те, що колись уже робив.

Творець і руйнівник світів

Творець маленьких світів, Люк Тоуен, є водночас і їхнім руйнівником. Зізнається, що змушений розбирати плоди своєї багатоденної праці, аби звільнити місце для нових творінь.

Продавати ж діорами-мініатюри не думав, адже, каже, вони дуже крихкі, а окремі матеріали ще й недовговічні. І тривале транспортування їм точно нашкодить.



Отож, єдине, що залишається, це творити, фільмувати на пам’ять і передавати свій досвід і навички іншим.