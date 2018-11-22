МАЙСТРИ КРАФТУ

Ohhio

Ці речі створені, щоб дарувати тепло і затишок дорослим, дітям і навіть домашнім улюбленцям. Де би Ви не були – вдома чи на прогулянці. Пухкенький і м'якенький хенд-мейд киянки Анни Мариненко яскраво доповнить будь-який інтер’єр.

Анна створює свої вироби без спиць, лише руками

Анна – дизайнер за фахом; з дитинства дівчина любить творити щось сама. Якось до рук їй потрапив цікавий матеріал – клубок товстої пряжі з мериносової вовни. Спиць належного розміру в Анни не виявилося, тож вона почала в’язати просто руками. Так, вузлик за вузликом, з-під її рук "виросла" ціла ковдра. На вигляд – як звичайна в'язка, тільки ніби дивитеся під лупою.

Виріб настільки припав до душі самій Анні, що вона вирішила на одному ньому не зупинятися. Старання хенд-мейд-майстрині оцінили друзі та знайомі. Легкі й ніжні на дотик пледи, які зігріють морозними зимовими вечорами, – саме те, що треба для холодної пори року.

Хендмейд-бренд Ohhio сьогодні знаний в усьому світі

Дуже скоро від замовлень в Анни не було відбою. Клієнтська база росла швидкими темпами. В епоху інтернету і розвиненої онлайн-торгівлі про вироби київської рукодільниці дізналися далеко за межами України.

Розширюється й асортимент продукції: пледи, ковдри, килими різних кольорів і розмірів стануть окрасою кожного дому; а об'ємні светри, шарфи і шапки в стилі "маршмеллоу" доповнять гардероб навіть найвибагливішої модниці. Такий одяг не лише зігріє взимку, але й підкреслить вишуканий смак та індивідуальність його власниці.

Створений Анною бренд Ohhio сьогодні об’єднує цілу команду друзів-однодумців. Хобі, яке колись допомагало дизайнерці відволіктися від тривалої роботи за комп’ютером, з часом перетворилося на справу всього життя.

Тепер у рукодільниці врешті є власні гігантські дерев'яні спиці, і уже ними, а не руками, Анна в’яже свої модні вироби. Але вони, як і раніше, покликані дарувати тепло і затишок, адже створені з любов'ю.