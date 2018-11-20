МАЙСТРИ КРАФТУ

Петер Гофер

Дивлячись на цю красиву зброю, якось не віриться, що вона призначена для того, щоб убивати. Створює її австрійський умілець Петер Гофер. Стенди з його виробами на численних виставках щоразу викликають щирий захват у відвідувачів.

Петер зажив слави наймолодшого зброяра у світі

Невелике альпійське містечко Ферлах з давніх-давен славиться традиціями зброярства. Ще геть юним майстром-початківцем Петер відмовився перейняти у спадок родинну зброярню. Натомість заснував власну, ставши у свої 28 наймолодшим зброярем на вtcm округ та й, мабуть, у світі.

"Жоден великий художник не писав картини за батьківськими ескізами", – казав Петер Гофер, вважаючи, що шаблони заважають розвивати філософію власної справи.

Кожен виріб оздоблений високохудожнім гравіруванням

Зброяр не дарма порівнює свою роботу з творчістю майстрів олівця та пензля. Його рушниці – це справжні витвори мистецтва. Кожен виріб оздоблений високохудожнім гравіруванням: 8 тисяч штрихів на квадратний міліметр, нанесених під мікроскопом під різним кутом, різної глибини, різної щільності – талант, гідний ювеліра.

Шедеври відомих митців, авторські мисливські мотиви, фамільні герби – залежно від уподобань замовника – будуть до дрібниць відтворені в рельєфних малюнках на елементах зброї; і, за бажанням, прикрашені золотом та коштовностями.

Майстер може роками працювати над однією рушницею

Кожен виріб – унікальний, єдиний у своєму роді. Клієнти Гофера точно знають, що іншої такої рушниці не буде в жодного мисливця, тож готові роками чекати на своє замовлення. Поспіх у цій справі зайвий, на окремі екземпляри у зброяра йшло 10, а то й більше років натхненної праці.

У своєму творчому процесі Петер Гофер не боїться експериментувати – поєднує традиції та новаторство. Кому, як не йому, могла прийти в голову ідея закрити механізм рушниці сапфіровим склом, щоб можна розгледіти його деталі. Ці шедевральні творіння доповнює багатий набір електроніки – альтиметр, далекомір, компас, лічильник пострілів, система відстежування через супутник, навігація.

Рушниці Гофера – поєднання традицій та інновацій, вишуканості та краси

У доробку Гофера – найменша і найбільша у світі двостволка. Майстер не зважає на конкурентів, і єдиний, з ким змагається, – це він сам. Прагнучи досконалості, щоразу намагається перевершити самого себе.

Рушниці Петера Гофера – це не лише музейні експонати, вартість яких з часом тільки зростатиме; вони створені насамперед для полювання – для мисливців, які цінують досконалість та красу.