МАЙСТРИ КРАФТУ

Костянтин Кофта

Сумки, з яких "виривається" назовні чуже обличчя. Рюкзаки, які наче зливаються з людським тілом та "обіймають" своїми руками. Жіночі клатчі, які нагадують дерев’яну колоду чи каменюку. "Архітектурні" шедеври за плечима. Ці стильні аксесуари самі "волають" про свою оригінальність та неповторність.

Кожна річ – повноцінний мистецький об’єкт; у ній своя філософія та емоції. Створює ці унікальні сумки-химери молодий, але вже популярний київський дизайнер Костянтин Кофта.

Все почалося зі звичайного хобі

Починав Кофта, як це часто буває, зі звичайного хобі. Хлопцю подобалося виварювати і фарбувати тканини та шкіряні куртки; експериментувати з моделями та матеріалами. Спершу робив це для себе, потім для друзів, і так, потрохи, юнацьке захоплення переросло у справу життя. Без продуманої стратегії. Без реклами та маркетингу. Лише він і шкіра.

Працює виключно зі шкірою

Саме шкіра – улюблений матеріал майстра – натуральний, створений природою. Це, як зізнається сам дизайнер, наче полотно, на якому він виливає свої емоції та думки.

Джерелом натхнення слугують найнесподіваніші життєві обставини та об’єкти: дикі острови, епоха бароко чи навіть міський крематорій.

Велику увагу автор приділяє технології: винайшов власний метод теплової обробки шкіри, і навіть створив особливий парфум для взуття, з яким також багато експериментує.

Клієнти – поціновувачі вишуканості та ексклюзиву

Кожна річ майстра – виключно ручної роботи, вартістю до кількох тисяч доларів. Та справжня їхня цінність не у грошах. Усі вони існують у єдиному, дуже рідко – у кількох екземплярах. Такі речі не побачиш повсякдень на вулиці і не знайдеш у першому ліпшому магазині. Авторські аксесуари бренду Kofta купують у Лондоні, Нью-Йорку, Шанхаї; серед клієнтів українського дизайнера чимало знаменитостей.

Та найперше – це люди, які цінують вишуканість та ексклюзив і прагнуть підкреслити власну індивідуальність.